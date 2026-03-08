今日8日9時15分頃、北海道の雌阿寒岳(ポンマチネシリ火口)で噴火が発生しました。噴煙高度は火口上100m、噴煙の流向は南東です。ポンマチネシリ火口から約500mの範囲では大きな噴石に警戒をしてください。火山活動の状況雌阿寒岳(北海道)で、今日8日9時15分頃、ポンマチネシリ火口で噴火が発生し、現在も継続中です。噴煙は灰白色で火口縁上の高さ約100mまで上がり、南東に流れています。この噴火による大きな噴石の飛散は確認され