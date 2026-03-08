肥田野蓮治が開幕から4試合で3ゴール浦和レッズのFW肥田野蓮治が、3月7日のJ1百年構想リーグ水戸ホーリーホック戦で先制ゴールをマーク。これで今季の出場4試合で3得点となり、大卒ルーキーがハイペースでゴールを量産している。ゴール前でパスを受けると「（周りが）ゆっくり見えた」と振り返るほどの冷静さがあった。前半41分にMF柴戸海からのボールが渡ると、冷静に左足側へ持ち出してニアサイドに転がした。力を入れてファ