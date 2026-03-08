東京Vの仲山獅恩「勝たせられていないのが自分としては一番悔しい部分」東京ヴェルディは3月7日、J1百年構想リーグ第5節で鹿島アントラーズと対戦し、0-2で完敗を喫した。今シーズンからトップチームに昇格したMF仲山獅恩は、昨季王者との一戦でプロ初スタメン。「危機感しかないです。勝たせられていないのが自分としては一番悔しい部分」と悔しさを隠さずに振り返った。昨年のプレミアリーグEASTで16ゴールをマークし、得点