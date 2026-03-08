５日、水量が増加した黄河壺口瀑布。（ドローンから、臨汾＝新華社配信／呂桂明）【新華社臨汾3月8日】中国山西省臨汾市吉県と陝西省延安市宜川県の境に位置する黄河壺口瀑布はこのほど、気温の上昇に伴って上流の氷が解け、水量が増加している。５日、水量が増加した黄河壺口瀑布。（ドローンから、臨汾＝新華社配信／呂桂明）５日、水量が増加した黄河壺口瀑布。（ドローンから、臨汾＝新華社配信／呂桂明）５日、水量が増加し