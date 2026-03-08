TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が7日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）に2週ぶりに復帰した。安住アナは「私、体調不良でお休みいただき、三谷さんはじめ、ご迷惑をおかけしました。大変失礼しました」とあいさつ。三谷幸喜氏が「大変でしたよ。頼みますよもう」と“クレーム”を入れると、安住アナは「いやいやいや。なんか、（代役の）日比麻音子さんと楽しそうにやっていたという噂は」