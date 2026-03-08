俳優の高知東生（61）が8日までに、自身のXを更新。侍ジャパンが出場するWBCをNetflix（ネットフリックス）が独占配信する現状を念頭に、地上波テレビへの思いをつづった。高知は「WBCの放送がネトフリって本当に時代は変わったな」と切りだすと「俺なんか地上波至上主義で生きてきた古い人間だから、今日もまだ『本当にTVでやってないの？』なんて気持ちになる」と心境をコメントした。さらに「TVってタダで見れて有難かったなと