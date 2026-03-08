最近のダイソーは、ブロック関係のおもちゃが充実！日本を代表する植物をテーマにした、素敵なブロックが新作として登場していたので購入してみました。1つ1つのブロックが小さく、大人でも熱中できるちょうどいい難易度。完成形はクオリティが高く、コレクションやディスプレイだけでなく、お土産にもおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プチブロック（藤）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー