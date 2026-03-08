コップをうっかり倒して飲み物がこぼれる…そんな経験、誰にでもありますよね。そんなときに役立つのがダイソーで見つけたカップカバー。しっかりフィットし倒れてもこぼれず安心！シリコーンゴム製でホットもアイスも対応し、繰り返し使えるのでコスパもよく衛生的♪デスクワークや子どもの食事タイムにも大活躍です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンカップカバー価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径7×4c