セリアをパトロール中、文具売り場で見つけたこちらの商品。ふせんを収納できるホルダーで、奥の列が上げ底になっているのが特徴。小さなふせんも立てて収納でき、欲しいものがサッと取り出せます。また、ふせんが倒れにくく、ぐちゃっとならないのが◎従来の小物入れの雑然さが解消され、デスクがスッキリ片付きますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ふせんケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：10.3×6.1×5.4cm