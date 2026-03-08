警察によりますと、きのう午後３時半ごろ、新庄市の市道で軽乗用車と大型トラックが出合い頭に衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた鮭川村に住む職業不詳の76歳の女性が、胸や右足の骨を折る重傷を負いました。大型トラックを運転していた庄内町に住む会社員の43歳の男性は軽傷です。現場は信号機のない十字路交差点で、見通しはよく、大型トラック側が優先道路でした。また、事故当時は雨が降っていて