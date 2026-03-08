なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦し、11−０の大勝を収めた。試合後、インドメディア『Khel Now』はこの一戦を振り返り、日本との差を分析している。同メディアは「インドは日本に対して０−11という屈辱的な敗北を喫した」と報道。「日本は試合開始から終了まで完全に支配し、まるで日本から指導を受けたようだった」と、日本が一方的に主