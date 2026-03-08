３日前の初戦から打って変わって、記録的大勝を収めた。なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦。支配率９割、シュート数30−０ながら、２−０での勝利に留まった台湾戦から先発９人を入れ替えたなか、11−０で一蹴した。開始４分で山本柚月が先制点を挙げたのを皮切りに、ゴールラッシュ。植木理子と宮澤ひなたはハットトリックを達成した。