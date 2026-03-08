元女優で美容家の君島十和子さん（59）の長女で元宝塚歌劇団の女優・君島憂樹（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。妹でインフルエンサーとして活動する、君島幸季（みゆき）との姉妹ショットを披露した。「TWKの新製品発売を記念してスペシャルイベントを開催しました」「メイクをより美しく引き立ててくれるこだわりのアイテムたち沢山の麗しいゲストの皆様にご来場いただき、とても嬉しい時間でした」などと