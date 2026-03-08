米紙ワシントン・ポスト本社【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは7日、米国家情報会議（NIC）が対イラン軍事作戦開始の約1週間前、米軍による大規模攻撃でイランのイスラム体制を打倒するのは困難だとする報告書をまとめていたと伝えた。トランプ大統領が作戦承認前に説明を受けたかどうかは不明。NICは米国の攻撃で宗教指導者や軍部を排除できないと分析。イランの最高指導者ハメネイ師が殺害されれば手順に沿って後継