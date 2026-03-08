ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）英国代表のネイト・イートン外野手（29）が現地時間7日、米国代表との1次ラウンド2戦目に「1番・中堅」で先発出場。第1打席で先頭打者本塁打を放った。昨季サイ・ヤング賞に輝いた左腕スクバルの試合開始第1球を捉えた。イートンが高め94.8マイル（約152.6キロ）のフォーシームを振り抜くと、打球は左中間フェンスに当たってグラウンドに跳ね返り、当初は二塁打の判定に。しかし、英