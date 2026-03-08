スクーバルは英国戦のみ登板予定ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のタリク・スクーバル投手が7日（日本時間8日）、イギリス代表戦に先発。初球を被弾し、たった1球で失点した。初球だった。94.8マイル（約152.6キロ）の直球を1番イートンに捉えられると打球は左翼席へ。一度は二塁打と判定されたが、その後ビデオ判定で覆り本塁打となった。昨季サイ・ヤング賞を手にしたスクーバルは今大会、この試合が唯