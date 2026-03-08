フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（７日＝日本時間８日、エストニア・タリン）で、女子の島田麻央（木下グループ）が前人未到の４連覇を達成した。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーは冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で２・０６点の加点を引き出すと、３回転フリップなどを着氷。１３７・０１点、合計２０８・９１点で頂点に立ち、ジュニアの４年間を無敗で終えた。キス・アンド・クラ