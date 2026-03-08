志田未来が自身のインスタグラムで日韓戦の観戦を報告野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。白熱のシーソーゲームとなったこの大一番で、球場に駆けつけた人気女優の姿がSNS上で話題を呼んでいる。初回に3点を失う苦しい展開から、大谷翔平投手（ドジャース）の同点弾などで逆転勝利を収めた激闘の日韓戦。この