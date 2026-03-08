長年乗っていた電動自転車に故障があいつぎ、春の訪れと共に買い替えることにした。もともと母が乗っていたものを譲り受け、そこから十年以上が経つので、まあ寿命である。人生最初の自転車との出会いは幼稚園の頃。ただ、補助輪なしでも乗れるようになるのと前後して、大人でも上るのに苦労するほど激しい坂の上に引っ越してしまったため、子供時代の自転車の記憶は乏しい。今のように自転車を頻繁に使い始めたのは大学進学以