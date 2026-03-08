武藤一羊さん国際秩序を主導してきた欧米が、パレスチナの惨状を前にしてもイスラエルを止められないのは、その核心にユーロセントリズム（欧州中心主義）があるからだ――。戦後平和運動の第一線で活動し続けてきた９４歳の運動家・武藤一羊さんが、昨年１２月に出版された論考集への寄稿で訴えた。「今や、〈反・反ユダヤ主義〉というものが、かつての『反共』に代わって、国家原理の資格を与えられ、それに反するものを無条