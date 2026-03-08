北朝鮮の金正恩総書記が3月3日、朝鮮人民軍の狙撃兵射撃競技と海軍の新型駆逐艦の試験関連活動を相次いで視察した。今回の視察で注目されるのは、米軍によるイラン攻撃後、金正恩氏が初めて行った軍関連の公開活動である点だ。今回の視察で特に目を引いたのは、最近の軍事行事に頻繁に同行していた実娘の金ジュエ（主愛）氏が不在だったことだ。ジュエ氏が必ずしもすべての軍視察に同行しているわけではない。しかし、米軍がイラン