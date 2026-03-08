◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１２枚目・阿龍（中村）が、東序ノ口１２枚目・小力（田子ノ浦）に寄り切られて、黒星発進となった。昨年５月の夏場所の七番相撲で左膝を負傷。前十字靱帯（じんたい）断裂と半月板損傷で全治８か月と診断され、同年８月に手術した。名古屋場所の不戦敗を含め、３場所連続で全休し、先場所の七番相撲で復帰した。取組を終え「部屋でもほとんど稽古ができていな