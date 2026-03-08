ママ友に気軽に返事をしたところ、思わぬ金銭トラブルに発展した──。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられている。相談者はママ友から「子どもの発表会に来てほしい」と誘われ、「いいね」と軽く返事をした。ところが、費用についての説明はなく、無料だと思っていた発表会が実は有料だったことが後から判明した。相談者が「行けない」と断ると、ママ友の態度は急変。「行くと言ったのだからチケットを買い取れ」「私が損をす