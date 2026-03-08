将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第５局が８日午前９時に始まった。後手の藤井が角交換を拒否し、戦型は相掛かり。藤井がこの手を指すのは約２年ぶり。対局開始から４０分で１９手。永瀬が時間を使い、慎重に指し進めている印象だ。シリーズ成績は藤井の１勝３敗。本局で敗れると失冠となる”カド番”に立たされている。２日制では初のピンチを乗り越え