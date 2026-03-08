オイシックス・桑田真澄ＣＢＯと“ミスター完投”こと元巨人投手の斎藤雅樹氏が８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、５日のＤｅＮＡと中日のオープン戦で６回から４番手で登板した藤浪晋太郎投手が２回を投げ４四球、１死球と乱調したことを報じた。藤浪は３番手の中川に代わり同点の６回から登板。１死から連続四球を与えたが、最後は新保を遊ゴロ併殺打に打ち取って、無失点