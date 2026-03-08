◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―イスラエル（７日・米マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが、イスラエル相手には初回から４点を挙げる猛攻を見せた。先頭アクーニャ（ブレーブス）が四球で出塁すると１アウト後、３年連続首位打者を獲得したことのある安打製造機のアラエス（ジャイアンツ）の中堅右への二塁打で、一気に生還。遊撃手の悪送球の間に三塁に進んだアラエスを、主将のペレスが左前打でかえした。