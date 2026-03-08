◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。大会には、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）安藤友香（しまむら）、東京五輪代表の鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、初マラソンとなるパリ五輪女子5000m代表の樺沢和佳奈（三井住友海上）らが参加。こ