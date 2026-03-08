歌手で女優の今井美樹（62）が8日、自身のインスタグラムを更新。横浜を満喫する姿を公開した。「先週からなんだか横浜ブーム。またまた赤レンガ倉庫へ。今日の目的は昨日から3日間行われているパンのフェス2026in横浜赤レンガ」と横浜・赤レンガ倉庫で行われているイベントを訪れた様子を披露した。「暖かい快晴の下、全国からたくさんのパン屋さんが出店されているブースに並んだり覗いたり。どうしてパンってこんなにワク