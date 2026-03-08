韓国発のメイクアップブランドespoirから、ツヤ感とナチュラルな発色を楽しめる新作リップバーム「ベアグローリップバーム」が登場します。しっとりとした潤いと軽やかな塗り心地で、自然な血色感のある唇を演出。ケアしながらメイクを楽しめるアイテムは、毎日のメイクに取り入れやすく、ナチュラルな美しさを引き立ててくれます♡ みずみずしいツヤと潤い感 するすると伸びるなめらかなテクスチャ