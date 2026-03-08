◇第6回WBC1次ラウンドA組パナマ─プエルトリコ（2026年3月7日サンフアン）昨季まで阪神でプレーしたハビー・ゲラ投手（30）が7日（日本時間8日）、パナマ代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドA組、プエルトリコ戦に6回から2番手で登板。1死しか奪えず降板した。パナマは昨季、韓国プロ野球・サムスンで15勝を挙げたフラドが先発し、プエルトリコ打線を5回3安打無失点に封じる好投を