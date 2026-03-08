グラビアアイドルの新田妃奈（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。白のビキニ水着ショットを投稿した。「『ヤングガンガン』発売しました」と雑誌掲載の姿をアップ。「WBCが開催される年にグラビアのWBCが開催されます」と伝えた。「W White」「B boin」「C Cup」ということでメンバーに選んでもらいました具体的な応援方法は後ほど載せるので、まずはヤングガンガンをゲットして欲しいです」と願った。ファンやフォ