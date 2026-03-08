グラビアアイドルの小山玲奈（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。プールやジムでの様子を投稿した。「pool」と題し、「プール撮影会」で着用した白と黒の「お気に入りのビキニ」水着でボディーラインの曲線美際立つショットを公開。「学生の頃」「プールの監視員のバイトしてた」と明かし、ロングヘアをポニーテールでまとめ、白いパーカにビーチサンダル姿もアップした。さらに別の投稿では「最近は運動頑張っている