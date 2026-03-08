一部の会社で導入されている「役職定年」は、会社の将来を見据えた制度であり一概に否定できるものではありません。しかし、年齢を基準に役職を降ろされることによるダメージは、金銭面だけでなく精神面にも大きな傷を残すことも。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、役職定年に翻弄された事例をご紹介します。55歳で役職定年…部長から平社員、年収は