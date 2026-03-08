マッチングアプリを利用してみたものの「なぜかいつもうまくいかない」という人は少なくないでしょう。Instagramで漫画を投稿しているピリきゅうちゃんさんの作品『限界女のマッチングアプリ記 完結編』ではマッチングアプリにて相手に感じた違和感について描いています。【漫画】『限界女のマッチングアプリ記 完結編』（全編を読む）物語は、マッチングアプリで迷走中の作者が、趣味の合いそうな男性と出会う場面から始まります