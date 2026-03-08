仕事と違って家事育児は待ったなしです。乳幼児期の片時も目が離れない頃はもちろん、大きくなって巣立っても、ママたちの心の片隅にはわが子のことがあり、「母親を休む」ことはなかなか難しいのではないでしょうか。そうしたなかママスタコミュニティに寄せられたのは、小学校5年生の娘さんを育てるママからのこんな悲痛な声でした。『母親であることを休みたいときはどうしたらいいんだろう。娘と合わなくてしんどいんだよ。な