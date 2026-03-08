宗教団体の創父（創始者）の生まれ変わりである「降(お)り子」として信者から崇拝されるがゆえに、孤独な吉沢癒知(よしざわゆち)と、父親と心身の調子を崩した母親と暮らす転校生の渡来(わたらい)クミ。同じ小学校に通う十歳の二人は、少しずつ心を通わせていく。第38回小説すばる新人賞を受賞した平石さなぎさんの『ギアをあげて、風を鳴らして』（応募時のタイトルは「ギアをあげた日」）は、ままならない現実と向き合う二人を、