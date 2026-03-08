福岡西署は8日、福岡市西区下山門団地付近の路上で同日午前1時45分ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ男から「ちょっと待って」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は年齢不詳、身長165位、中肉、黒っぽい服を着用。