＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦は最終ラウンドが進行している。【写真】今季初ボギーでヒザから崩れ落ちる佐久間朱莉ツアー通算5勝目がかかる昨季の年間女王・佐久間朱莉、永井花奈、川〓春花の3人が最終組で午前9時30分に1番パー4からティオフ。佐久間はピン左上3メートルに2オンし、1パットで沈めてバーディ発進。永井は2オン2パットのパー、