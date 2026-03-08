2026年3月8日午前9時15分、雌阿寒岳で噴火が確認されました。札幌管区気象台によりますと、噴火したのは雌阿寒岳のポンマチネシリ火口で、噴煙は火口から約100メートルの高さまで上がり南東の方角に流れているということです。また、噴火は8日午前10時時点で継続しているということです。これまでのところ大きな噴石の飛散などは確認されていません。噴煙の高さや噴石が飛散していないことから、気象台は警戒レベル2を継続す