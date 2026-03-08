＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ルーキーイヤーデビュー戦の原英莉花は、初日から3日連続で「71」。内容について「ひどいゴルフでした。しんどかったです」と肩を落としたが、順位は着実に右肩上がり。トータル3アンダー・16位で最終日に向かう。【写真】美脚！原英莉花が秘書になりました3番パー5でバーディが先行させたあと、2つ目が遠かった。ティイングエリアが前