きのう（7日）午後、埼玉県戸田市の住宅から2人の遺体が見つかりました。警察は、この家に住む57歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕し、いきさつを調べています。埼玉県警によりますと、きのう午後、埼玉県戸田市美女木の住宅に住む男性の親戚から「長年、会っていない人がいる。心配なので確認してもらえないか」との相談があり、警察官が住宅を訪れたところ、2人の遺体が見つかったということです。遺体は、1階にある和室2部屋の布団