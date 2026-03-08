◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）7回にファウルボールを追って、1塁のエキサイトシートのフェンスに激突した韓国のムン ボギョン選手。胸のあたりを強く打ったようで、起き上がることができませんでした。すかさずムン選手に近寄っていったのは1塁コーチャーを務めていた侍ジャパンの亀井善行コーチ。韓国ベンチ側に助けを呼ぶように手を上げました。この行動にSNSでは称賛