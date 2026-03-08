気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町などに発表（雪崩注意報） 8日10:06時点石狩地方では、風雪に注意してください。石狩、後志地方では、高波やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、電線等への着雪に注意してください。【