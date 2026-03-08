中川桃子さん（３６）（三重県亀山市）の白血病が再発したのは、寛解から５年半を経た後の２０１７年８月だった。大樹さん（３７）と結婚したわずか３か月後のことだ。幻覚や視覚障害……。治療と同時に次々と襲いかかる異変に耐え続けた。（三木修司）採血時に幻覚「なんでお寺におるの？」――藤田保健衛生大（現藤田医科大＝愛知）病院での治療が再開した。「覚悟というより、有無を言わせず治療に向かうしかなかった。母