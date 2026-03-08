気象台は、午前10時3分に、なだれ注意報を青森市、黒石市、十和田市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、黒石市、十和田市に発表（雪崩注意報） 8日10:03時点津軽、三八上北では、8日夕方まで大雪に、8日までなだれに注意してください。下北、三八上北では8日夕方まで、津軽では8日夜遅くまで、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報【発表】8日