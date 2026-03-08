2002年放送のテレビドラマ「ごくせん」（日本テレビ系）でクマこと熊井輝夫役を務めた、俳優の脇知弘さん（45）が、2026年3月3日にインスタグラムを更新。10キロダイエットに成功したことを報告した。「103キロから93キロまで落としました」脇さんはインスタグラムで「自分から言いますが。。。ダイエット中です笑」と切り出し、鏡に映る自身の写真を公開。タンクトップにハーフパンツ姿で、腕は筋肉で盛り上がっているように見え