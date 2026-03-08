不調の改善が見込める大事な骨！肩甲骨を支えている17種類の筋肉を知ろう 密な繋がりが不調の連鎖を招く 肩甲骨は首や肩などから繋がる17種類の筋肉で支えられています。ここでは、その筋肉についてご紹介します。肩甲骨周辺にある主な筋肉は、首から背中を広く覆い、肩を上げるなどの動きに関与するほか、肩甲骨を固定する役割も担う「僧帽筋」をはじめ、肩甲骨を内側へ引き寄せる動作や肩甲骨とともに肩や腕の上げ下げなどに関