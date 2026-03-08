食事に興味をもってもらうためのポイント 自分でつくるからこそ気づけることもある せっかく体によい食事をつくっても、それを食べる子ども自身の食事への興味が薄ければ、味気ないものになってしまいます。食事の大切さや、その食べ物をとる意味などを伝える機会をつくるのもよいでしょう。 食事に興味をもってもらうための3つのアイデア ①子どもが料理に参加する機会をつくる トマトを洗う、調理バサミで食材を切るな