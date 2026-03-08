弥生賞の波乱の主役 【前走上がり最速】 クラシック好走馬は予想もしない成長曲線を描くことがあるが、コスモキュランダもその例に漏れない。 新馬戦はなんと12頭立ての12着というシンガリ負け。 それが翌年の弥生賞を勝って皐月賞は２着に好走。 成長の一端はその弥生賞前の１勝クラスに現れていた。 レースの終い２ハロン11秒６－11秒７の中、上がり最速で追い込んでの２着。 走破時計（１分59秒９）も立派な