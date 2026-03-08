手相は過去を見る？未来を見る？ 過去を見る？未来を見る？ 生命線や運命線など、主要な線には年齢が割り当てられています。この本では、その年齢を見る方法である「流年法」の基本的な見方も紹介しています。けれども、手相で過去のことばかりを見るのは、私は反対です。手相には、その人の生きてきた歩みが刻まれています。 ある程度の経験を積めば、その人の過去の出来事を推し量ることができます。過去の出来事を「当てる」